Inter, recuperi importanti per Conte: Skriniar verso il rientro in Italia (Di martedì 27 ottobre 2020) Inter alle prese con il Coronavirus Si va verso il ritorno alla normalità in casa Inter dopo i diversi casi di positività al Coronavirus delle scorse settimane. Gli ultimi a guarire sono stati Gagliardini e Radu che torneranno disponibili per la sesta giornata di campionato. Ecco il punto della situazione. “A proposito di guariti dal Covid, stasera contro lo Shakthar si rivedrà Young, che prenderà il posto di Perisic sulla corsia sinistra, con Hakimi di nuovo padrone di quella destra. Così, l’unico positivo resta Skriniar. Ma, visto che oggi scadranno i 21 giorni dalla scoperta del suo contagio, l’Inter si sta organizzando per farlo rientrare dalla Slovacchia, in accordo con le autorità” si legge sul ... Leggi su intermagazine (Di martedì 27 ottobre 2020)alle prese con il Coronavirus Si vail ritorno alla normalità in casadopo i diversi casi di positività al Coronavirus delle scorse settimane. Gli ultimi a guarire sono stati Gagliardini e Radu che torneranno disponibili per la sesta giornata di campionato. Ecco il punto della situazione. “A proposito di guariti dal Covid, stasera contro lo Shakthar si rivedrà Young, che prenderà il posto di Perisic sulla corsia sinistra, con Hakimi di nuovo padrone di quella destra. Così, l’unico positivo resta. Ma, visto che oggi scadranno i 21 giorni dalla scoperta del suo contagio, l’si sta organizzando per farlo rientrare dalla Slovacchia, in accordo con le autorità” si legge sul ...

junews24com : Gagliardini e Radu guariti dal Coronavirus: altri due recuperi per l’Inter - junews24com : Gagliardini e Radu guariti dal Coronavirus: altri due recuperi per l'Inter - - TuttoFanta : ?? #INTER, le parole di #Conte su #Sanchez: 'Non ha niente di particolare, un po’ di affaticamento ma è giusto che r… - MarisciaFox : RT @VittoRoto: #Conte: '#Sanchez non ha niente di grave, solo un affaticamento. E' giusto però che recuperi senza fretta per non trascinars… - VittoRoto : #Conte: '#Sanchez non ha niente di grave, solo un affaticamento. E' giusto però che recuperi senza fretta per non t… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter recuperi Gagliardini e Radu guariti dal Coronavirus: altri due recuperi per l’Inter Juventus News 24 Shakhtar-Inter, probabili formazioni

Dopo aver pareggiato all'esordio, l'Inter cerca il colpaccio sul campo dello Shakhtar Donets, reduce dal successo ai danni del Real Madrid. Fischio d'inizio alle ore 18:55. Conte perde, nuovamente, Se ...

Serie A – Milan bloccato dalla Roma; Napoli ed Inter si avvicinano

Quattro vittorie su quattro la dicono lunga sulle intenzioni dei partenopei che sperano sempre di poter recuperare il match con la Juve e magari riprendersi quel punto così “pesante”. La Juventus non ...

Dopo aver pareggiato all'esordio, l'Inter cerca il colpaccio sul campo dello Shakhtar Donets, reduce dal successo ai danni del Real Madrid. Fischio d'inizio alle ore 18:55. Conte perde, nuovamente, Se ...Quattro vittorie su quattro la dicono lunga sulle intenzioni dei partenopei che sperano sempre di poter recuperare il match con la Juve e magari riprendersi quel punto così “pesante”. La Juventus non ...