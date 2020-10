Inchiesta Diasorin | i sindaci lombardi e quelle presunte pressioni della Regione sui test sierologici

Leggi su tpi

(Di martedì 27 ottobre 2020) Nella puntata del programma tv Report andata in onda su RaiTre lunedì 26 ottobre è tornata in primo piano l’sull’affidamento senza gara in favoremultinazionaleda partea: un accordo in esclusiva dal valore di 2 milioni di euro per l’acquisto di 500milae molecolari, da sottoporre alla popolazione, per la diagnosi di infezione da Coronavirus. I fattivicenda hanno luogo nel mese di marzo 2020, mentre in tv scorrevano le terribili immagini di Begramo: queelle bare dei deceduti per Covid-19 portate fuori dalla città dall’esercito. La pandemia era solo all’inizio ed ancora né lo Stato né le Regioni erano ...