In viaggio verso Togliatti

Claudio Giunta e Giovanna Silva hanno ripercorso il viaggio che cinquant'anni fa operai e tecnici della Fiat avevano intrapreso da Torino alla cittadina russa per costruire una fabbrica di automobili.

“Palmiro Togliatti era morto da appena sei anni, ma aveva già dato il nome a una città, e in quella città si era deciso, verso la metà degli anni sessanta ... Giunta e Silva hanno ripercorso il ...

Meteo, ancora pioggia e venti forti: perturbazione in viaggio verso Sud

L’Italia avrà a che fare ancora nella giornata di oggi con condizioni meteo caratterizzate da piogge, venti sostenuti e temporali sparsi su molte Regioni del Paese. LEGGI ANCHE –> Milano, scontri e pr ...

