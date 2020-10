Ilaria Capua | Spero nell' immunità di gregge

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 27 ottobre 2020) La virologa,, tra le più prudenti in questi mesi in una intervista al Corriere della sera, con uno sguardo realistico sul futuro dice che “il vaccino non arriverà a breve” e aggiunge: “Bisogna arrivare all’; difacendo girare il virus lentamente, perché, se gira troppo velocemente , invece dell’; diavremo le pecore morte”.La virologa è convinta che ci vuole tempo per una copertura totale: “Se il mondo può produrre per unità di tempo cento milioni di dosi, noi siamo comunque sette miliardi, ed è giusto che siano garantite le dosi per i lavoratori degli ospedali e i trasporti essenziali, perché se si fermano si ferma tutto di ...