Il Collegio 5 | Mishel Gashi video

Leggi su ascoltitv

(Di martedì 27 ottobre 2020) Su Rai2 va in onda Il5, quinta edizione del fortunato reality show che catapulta dei ragazzi dei giorni nostri in uncon regole e costumi di un particolare anno del passato. Sono 21 i protagonisti di questa edizione, ambientata nel 1992, tra loro c’è anche. Bellissima ragazza, aspirante modella,– 15 anni di Calolziocorte (LC) – è nata in Italia da genitori albanesi. Il padre è venuto a mancare quando lei era piccola: adesso vive con la madre, il patrigno e tre fratellini. La giovane si definisce «molto litigiosa», tanto da essere arrivata a cambiare scuola a causa delle continue discussioni con i professori, le note e le sospensioni. Dice di trovarsi più a proprio agio con i ragazzi che con le ragazze ...