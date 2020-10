Flachi a ISP | “Insegno ai più piccoli il bello del calcio Da Maldini un regalo speciale”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 27 ottobre 2020) Di Federico MarianiCross dalla destra di Manuel Rui Costa e perfetto colpo di testa in tuffo. Palla in rete, Fiorentina avanti 3-0 sul campo del Brescia e il sogno di un diciannovenne toscano iniziava a prendere forma. Sono trascorsi quasi ventisei anni dal primo gol in Serie A di Francesco. Da quel 30 ottobre 1994 l'attaccante ha realizzato altri 41 centri nel massimo campionato a cui si sommano altri 93 gol tra B, Coppa Italia e UEFA. Un bottino considerevole che è logica conseguenza di una cura dei dettagli tecnici davvero notevole. Destro e sinistro su alti livelli, marcature realizzate con acrobazie spettacolari e con inserimenti brucianti ai danni di difensori e portieri. E forse quello score avrebbe potuto essere ancora maggiore senza la lunga squalifica che lo ha colpito nel 2010 in seguito a una positività all'antidoping. Comunque ...