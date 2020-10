Empoli | comunicati alcuni casi di positività al Covid-19

(Di martedì 27 ottobre 2020) L’ha comunicato la presenza didi positività al-19 nel gruppo squadra Domani pomeriggio, si giocherà il match di Coppa Italia trae Benevento ma il club toscano ha dovuto annullare l’allenamento di oggi a causa didi positività al-19 presenti in squadra. «FC comunica che, a seguito del ciclo di tamponi effettuati sul gruppo squadra nella giornata di ieri (a 48 ore dalla gara, come previsto dal protocollo federale), sono stati riscontratidi positività al-19. I, asintomatici, sono stati prontamente isolati secondo le direttive ...

tabellamercatob : 5^ giornata #SerieB Alle 21.00 l'anticipo #EmpoliPisa, in diretta su #RaiSport dalle 20.55 Convocati e undici schi… - tabellamercatob : 4^ giornata #SerieB Alle 21.00 nove partite Convocati e undici schierati lo scorso fine settimana/2… -

Ultime Notizie dalla rete : Empoli comunicati

Juventus News 24

Due tesserati dell’Empoli sono risultati positivi al Covid-19 a seguito dei tamponi effettuati ieri. La squadra allenata da Alessio Dionisi domani è impegnata in Coppa Italia a Benevento per il terzo ...«Empoli FC comunica che, a seguito del ciclo di tamponi effettuati sul gruppo squadra nella giornata di ieri (a 48 ore dalla gara, come previsto dal protocollo federale), sono stati riscontrati alcuni ...