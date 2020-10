Elodie diventa zia ma solo per colpa de Le Iene: il video dello scherzo (Di martedì 27 ottobre 2020) Elodie diventa zia? La sorella Fey le confessa di essere incinta ed Elodie appare molto confusa. Il motivo è semplice: sua sorella è lesbica. Fey spiega quindi di aver tradito la sua compagna Marta con un ragazzo conosciuto in palestra e di essere rimasta incinta: Elodie diventa zia. Lo scherzo dura qualche lunghissimo minuto, poi la verità: è tutta colpa de Le Iene! lo scherzo ad Elodie andrà in onda stasera, martedì 27 ottobre, su Italia1, per mostrare Elodie alle prese con la scomoda “verità” di sua sorella. La sorella Fey è fidanzata con Marta e racconta ad Elodie di aver conosciuto un uomo in palestra e di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 ottobre 2020)zia? La sorella Fey le confessa di essere incinta edappare molto confusa. Il motivo è semplice: sua sorella è lesbica. Fey spiega quindi di aver tradito la sua compagna Marta con un ragazzo conosciuto in palestra e di essere rimasta incinta:zia. Lodura qualche lunghissimo minuto, poi la verità: è tuttade Le! loadandrà in onda stasera, martedì 27 ottobre, su Italia1, per mostrarealle prese con la scomoda “verità” di sua sorella. La sorella Fey è fidanzata con Marta e racconta addi aver conosciuto un uomo in palestra e di ...

Iosonolagomma : RT @sagnaefagioli: Ho scoperto che la canzone di Elodie 'Nero Bali', quando dice 'per volare in autostrada e in radio cubana' quando passa… - hipsterdelcazzo : RT @sagnaefagioli: Ho scoperto che la canzone di Elodie 'Nero Bali', quando dice 'per volare in autostrada e in radio cubana' quando passa… - sagnaefagioli : Ho scoperto che la canzone di Elodie 'Nero Bali', quando dice 'per volare in autostrada e in radio cubana' quando p… -