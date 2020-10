Covid, Osservatorio delle Regioni: “Meno decessi ma più pressione sugli ospedali” (Di martedì 27 ottobre 2020) ROMA – “Decessi per Covid-19 ridotti in questo inizio di seconda ondata rispetto alla prima, il numero di decessi tra febbraio e marzo aumentava giornalmente del 4,6%, mentre tra settembre e ottobre l’incremento è sceso sensibilmente, attestandosi allo 0,13%. Tuttavia, la curva dei contagi ha assunto di nuovo un andamento esponenziale, la preoccupazione maggiore è che la crescita possa tornare ad aumentare la pressione sulle strutture ospedaliere, in particolare nelle terapie intensive. Leggi su dire (Di martedì 27 ottobre 2020) ROMA – “Decessi per Covid-19 ridotti in questo inizio di seconda ondata rispetto alla prima, il numero di decessi tra febbraio e marzo aumentava giornalmente del 4,6%, mentre tra settembre e ottobre l’incremento è sceso sensibilmente, attestandosi allo 0,13%. Tuttavia, la curva dei contagi ha assunto di nuovo un andamento esponenziale, la preoccupazione maggiore è che la crescita possa tornare ad aumentare la pressione sulle strutture ospedaliere, in particolare nelle terapie intensive.

Coronavirus, Osservasalute: Nella seconda ondata meno decessi

È quanto emerge dal report sull'emergenza coronavirus in Italia aggiornato al 24 ottobre dell'osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane coordinato dal professor Walter Ricciardi, ...

