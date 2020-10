Bomba esplode in una scuola: diversi morti e centinaia di feriti (Di martedì 27 ottobre 2020) Almeno otto persone sono morte e oltre 100 sono rimaste ferite nell'esplosione di una Bomba oggi in una madrassa a Peshawar, capitale provinciale nel nordovest del Pakistan. Lo rende noto la polizia. "L'esplosione è avvenuta durante l'insegnamento del Corano. Qualcuno ha portato una borsa esplosiva all'interno del seminario religioso", ha dichiarato un funzionario. (Continua..) L'attentatore ha lasciato l'aula prima dell'esplosione, secondo la polizia. Le vittime sarebbero tutti studenti, mentre tra feriti ci sarebbero anche due insegnanti. Nessun gruppo ha rivendicato al momento la responsabilità dell'attacco. L'esplosione segue mesi di relativa calma in Pakistan. Peshawar era un tempo l'epicentro della violenza militante nel paese asiatico.. (Continua..) Con i jihadisti che prendevano di mira le ... Leggi su howtodofor (Di martedì 27 ottobre 2020) Almeno otto persone sono morte e oltre 100 sono rimaste ferite nell'esplosione di unaoggi in una madrassa a Peshawar, capitale provinciale nel nordovest del Pakistan. Lo rende noto la polizia. "L'esplosione è avvenuta durante l'insegnamento del Corano. Qualcuno ha portato una borsa esplosiva all'interno del seminario religioso", ha dichiarato un funzionario. (Continua..) L'attentatore ha lasciato l'aula prima dell'esplosione, secondo la polizia. Le vittime sarebbero tutti studenti, mentre traci sarebbero anche due insegnanti. Nessun gruppo ha rivendicato al momento la responsabilità dell'attacco. L'esplosione segue mesi di relativa calma in Pakistan. Peshawar era un tempo l'epicentro della violenza militante nel paese asiatico.. (Continua..) Con i jihadisti che prendevano di mira le ...

fattoquotidiano : Destra, sinistra e regia camorrista. A Napoli esplode la prima bomba [di Vincenzo Iurillo] #FattoQuotidiano… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Pakistan, esplode una bomba in una scuola coranica: i soccorsi sul luogo dell'attacco: In una madrasa, una scuola coranic… - RepubblicaTv : Pakistan, esplode una bomba in una scuola coranica: i soccorsi sul luogo dell'attacco: In una madrasa, una scuola c… - LuciaMosca1 : (Pakistan, bomba esplode in una scuola coranica: 7 morti) Segui su: La Notizia - - Gisella90254245 : @edigram @GuidoCrosetto Fra 4 settimane vedremo la bomba concorso scuola con 66.000 che hanno fatto su e giù per l'… -