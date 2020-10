Barcellona, Koeman: “Vorrei Ronaldo in campo. A Pirlo e a me serve tempo” (Di martedì 27 ottobre 2020) Sarà una delle possibili svolte del girone. Barcellona e Juventus si sfidano in un incontro delicato perché potrebbe già dare indicazioni importanti sulla possibile vincitrice del raggruppamento. E poi entrambe le squadre cercano risposte importanti dopo le recenti difficoltà in campionato, con i catalani sconfitti dal Real Madrid e i bianconeri incapaci di superare l'Hellas Verona.RISPETTOIl tecnico Ronald Koeman ha spiegato la sua impressione sul match nella conferenza stampa della vigilia: "Tutti vogliamo vedere i migliori in campo. Per questo dico che mi auguro che Cristiano Ronaldo possa farcela. È un grande calciatore e lo rispetto molto. Pirlo? È facile parlare di lui da giocatore, ha dato tantissimo alle sue squadre. Posso dire ancora poco invece sulla ... Leggi su itasportpress (Di martedì 27 ottobre 2020) Sarà una delle possibili svolte del girone.e Juventus si sfidano in un incontro delicato perché potrebbe già dare indicazioni importanti sulla possibile vincitrice del raggruppamento. E poi entrambe le squadre cercano risposte importanti dopo le recenti difficoltà in campionato, con i catalani sconfitti dal Real Madrid e i bianconeri incapaci di superare l'Hellas Verona.RISPETTOIl tecnico Ronaldha spiegato la sua impressione sul match nella conferenza stampa della vigilia: "Tutti vogliamo vedere i migliori in. Per questo dico che mi auguro che Cristianopossa farcela. È un grande calciatore e lo rispetto molto.? È facile parlare di lui da giocatore, ha dato tantissimo alle sue squadre. Posso dire ancora poco invece sulla ...

