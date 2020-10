Atletica doping, Coleman nei guai. L'oro mondiale dei 100 sospeso per due anni (Di martedì 27 ottobre 2020) Lo sprinter campione del mondo Christian Coleman è stato sospeso per due anni per violazione della normativa antidoping. Lo statunitense, oro mondiale nei 100 lo scorso anno a Doha, è stato punito per ... Leggi su gazzetta (Di martedì 27 ottobre 2020) Lo sprinter campione del mondo Christianè statoper dueper violazione della normativa anti. Lo statunitense, oronei 100 lo scorso anno a Doha, è stato punito per ...

Christian Coleman salterà Tokyo anche dopo il rinvio al 2021. Il campione del mondo dei 100 metri è stato squalificato per due anni dopo aver fallito tre controlli a sorpresa dell’Agenzia antidoping: ...

ROMA - Il Tribunale Nazionale Antidoping ha deciso di squalificare per 8 anni, a decorrere dal 19 ottobre 2020 e con scadenza al 18 ottobre 2028, Yassin El Khalil (tesserato Fidal). Squalificato per d ...

