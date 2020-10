“Amici” di Maria De Filippi: ecco quando inizia. Due noti insegnanti esclusi? (Di martedì 27 ottobre 2020) Amici torna presto con tante novità Torna su Canale5 ‘Amici’, la scuola di talenti più amata di Mediaset. Maria De Filippi rimane la madrina, ma alcune novità rivoluzionano il programma tv. Il programma sarà registrato nel rispetto delle norme anti-covid. Tutti nello studio saranno sottoposti a tampone, ragazzi, professori, ballerini professionisti e tutto lo staff del programma. DUE insegnanti SOSTITUITI Quest’anno Amici non vedrà la partecipazione di due professori di ballo. Chi pensava alla Celentano, in realtà si sbagliava. Parliamo invece di Timor Steffens e Veronica Peparini. Ancora però non si sa chi li sostituirà. Alcune indiscrezioni danno notizia della presenza di Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e anche del ... Leggi su 361magazine (Di martedì 27 ottobre 2020) Amici torna presto con tante novità Torna su Canale5 ‘Amici’, la scuola di talenti più amata di Mediaset.Derimane la madrina, ma alcune novità rivoluzionano il programma tv. Il programma sarà registrato nel rispetto delle norme anti-covid. Tutti nello studio saranno sottoposti a tampone, ragazzi, professori, ballerini professionisti e tutto lo staff del programma. DUESOSTITUITI Quest’anno Amici non vedrà la partecipazione di due professori di ballo. Chi pensava alla Celentano, in realtà si sbagliava. Parliamo invece di Timor Steffens e Veronica Peparini. Ancora però non si sa chi li sostituirà. Alcune indiscrezioni dannozia della presenza di Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e anche del ...

