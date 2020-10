AMCO | S&P conferma rating

(Di martedì 27 ottobre 2020) (Teleborsa) – Standard & Poor’s (S&P) hato ildia livello Investment Grade, con il Long-Term Issuer Credita “BBB”. Migliora, inoltre, l’outlook a Stabile da Negativo, in linea con quello del Governo italiano. S&P consideraun ente collegato al Governo con una probabilità, dunque, quasi certa di un supporto finanziario da parte del Governo italiano, perciò allinea ilLong-Term dia quello attribuito all’Italia. Lo scorso 23 ottobre 2020 S&P ha, infatti, modificato l’outlook del“BBB/A-2” Long-Term e Short-Term del debito sovrano dell’Italia a Stabile da Negativo.

Teleborsa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 ott - L'agenzia di valutazione finanziaria Standard and Poor's ha migliorato la valutazione sulle prospettive di Amco, la societa' del Tesoro specializzata ...