Al Bano momenti di tensione per la figlia Jasmine | interviene Maurizio Costanzo e dice | “Il padre ogni volta che può …”

Leggi su baritalianews

(Di martedì 27 ottobre 2020) I figli di Alsono ormai grandi e ognuno di loro ha intrapreso la propria strada. Pare che, chi abbia i rapporti più tesi di tutti con Alsia Yari che non è mai andato d’accordo e non ne ha mai fatto mistero a differenza del rapporto che Yari ha con la mamma che è splendido. Ultimamente Yari ha anche presentato la fidanzata Thea Crudi alla mamma e le due sono diventate ottime amiche. Invece, Yari ha anche raccontato che con Alnon corre buon sangue tanto che non lo chiama neppure papà ma con il suo nome. I rapporti, pare si siano incrinati da quando Ale Loredana stavano per convolare a nozze fortemente osteggiate dai figli tanto che i due , alla fine , hanno desistito. Allavoreranno insieme e si è ...