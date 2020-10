WINDTRE: migliore operatore per gestione clienti nei punti vendita (Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma, 26 ottobre 2020 – WINDTRE, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, per il quinto anno consecutivo, è al primo posto, come operatore di telefonia, per “l’eccellente servizio di assistenza ai clienti nei suoi punti vendita e per il servizio ADSL”. Lo rileva lo studio denominato “I Migliori in Italia – Campioni del Servizio”, curato dall’autorevole Istituto Tedesco di Qualità e Finanza.WINDTRE business estende la connettività ultrabroadband con WINDTRE Connect On Air“I prestigiosi riconoscimenti attribuiti a WINDTRE, sottolinea Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di WINDTRE, premiano le scelte dell’azienda che si è posta ... Leggi su pantareinews (Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma, 26 ottobre 2020 –, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, per il quinto anno consecutivo, è al primo posto, comedi telefonia, per “l’eccellente servizio di assistenza ainei suoie per il servizio ADSL”. Lo rileva lo studio denominato “I Migliori in Italia – Campioni del Servizio”, curato dall’autorevole Istituto Tedesco di Qualità e Finanza.business estende la connettività ultrabroadband conConnect On Air“I prestigiosi riconoscimenti attribuiti a, sottolinea Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di, premiano le scelte dell’azienda che si è posta ...

Lo rileva lo studio denominato “I Migliori in Italia – Campioni del Servizio”, curato dall’autorevole Istituto Tedesco di Qualità e Finanza. “I prestigiosi riconoscimenti attribuiti a WINDTRE, ...

