Uomini e Donne oggi: la scelta di Davide fa discutere, Roberta delusa (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nel corso della puntata di oggi pare che il pubblico di Canale 5 ritrovi al centro dello studio la Di Padua, che si ritrova a vivere una nuova delusione. Intanto, il tronista pugliese chiede scusa alla sua corteggiatrice L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nel corso della puntata dipare che il pubblico di Canale 5 ritrovi al centro dello studio la Di Padua, che si ritrova a vivere una nuova delusione. Intanto, il tronista pugliese chiede scusa alla sua corteggiatrice L'articolo proviene da Gossip e Tv.

sole24ore : “Sono sempre stata convinta che le imprese debbano ridurre il gap fra uomini e donne: nei salari e nelle posizioni… - luigidimaio : Un Paese civile non può accettare episodi come quelli visti ieri a #Napoli. Nessuno può permettersi di aggredire do… - pdnetwork : Germano Nicolini, il Comandante Diavolo, fu partigiano comunista e cattolico nonché Medaglia d’argento al valor mil… - italiaserait : Trono Classico e Trono over, le anticipazioni di uomini e Donne di oggi 26 ottobre - latrashaiola : RT @atLaura__: Pierpaolo è andato a Uomini&Donne e Temptation Island a crearsi storielle, va al #GFVIP e si crea una storiella con la Grego… -