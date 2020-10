Sigaretta elettronica: quali danni provoca? (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sempre più utilizzata, la Sigaretta elettronica si porta dietro una lunga scia fatta di dubbi e domande. Ad esempio se è sicura, se apporta rischi alla salute, se aiuta davvero a smettere di fumare. Gli studiosi concordano nel considerare il fumo di Sigaretta un fattore di rischio nello sviluppo di numerose patologie che possono interessare tanto l’apparato respiratorio, quanto quello circolatorio o anche riproduttivo. Inoltre, favorisce l’insorgenza di un gran numero di tumori. Nello specifico, è responsabile del 25% di tutti di decessi per cancro a livello mondiale, come indicato dal Ministero della Salute. In Italia inoltre, secondo i dati ISTAT, il fumo è diffuso per lo più nella fascia d’età compresa tra i 20 e i 44 anni e i decessi legati al fumo di tabacco superano i ... Leggi su dilei (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sempre più utilizzata, lasi porta dietro una lunga scia fatta di dubbi e domande. Ad esempio se è sicura, se apporta rischi alla salute, se aiuta davvero a smettere di fumare. Gli studiosi concordano nel considerare il fumo diun fattore di rischio nello sviluppo di numerose patologie che possono interessare tanto l’apparato respiratorio, quanto quello circolatorio o anche riproduttivo. Inoltre, favorisce l’insorgenza di un gran numero di tumori. Nello specifico, è responsabile del 25% di tutti di decessi per cancro a livello mondiale, come indicato dal Ministero della Salute. In Italia inoltre, secondo i dati ISTAT, il fumo è diffuso per lo più nella fascia d’età compresa tra i 20 e i 44 anni e i decessi legati al fumo di tabacco superano i ...

Lo svapo come strumento per smettere di fumare: è valido per la scienza

