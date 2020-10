Rinnovo Hysaj, l’agente del calciatore: “Il Napoli deve credere in lui” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Il Napoli ha tre terzini e buttare la monetina e far giocare chi ti pare ed è difficile trovare di meglio. Hysaj, da quando è arrivato Gattuso, sta facendo benissimo. Solo con Ancelotti ha avuto una flessione“. Queste la parole di Mario Giuffredi, L’agente del terzino albanese Elseid Hysaj. “Il prolungamento di Hysaj – spiega Giuffredi ai microfoni di Radio Punto Nuovo – non è legato a quello di Gattuso, sono due anni che corro dietro al Napoli per il Rinnovo, ma ora sono stanco. È giusto che valuti le proposte che gli stanno arrivando. Se il Napoli farà la proposta giusta allora resterà, altrimenti tra tre mesi firma con ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Ilha tre terzini e buttare la monetina e far giocare chi ti pare ed è difficile trovare di meglio., da quando è arrivato Gattuso, sta facendo benissimo. Solo con Ancelotti ha avuto una flessione“. Queste la parole di Mario Giuffredi, L’agente del terzino albanese Elseid. “Il prolungamento di– spiega Giuffredi ai microfoni di Radio Punto Nuovo – non è legato a quello di Gattuso, sono due anni che corro dietro alper il, ma ora sono stanco. È giusto che valuti le proposte che gli stanno arrivando. Se ilfarà la proposta giusta allora resterà, altrimenti tra tre mesi firma con ...

