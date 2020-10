Pubblica amministrazione e digitale, esperti a confronto sulle linee guida AgID: “Serve un cambio culturale” (Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA – Serve un cambio culturale per accompagnare la trasformazione digitale nella Pubblica amministrazione. Si è parlato del presente, rappresentato dalle Linee guida di AgID, e del futuro, interconnesso in modo multidisciplinare con diverse figure professionali quali gli archivisti, i giuristi, gli informatici e i manager dell’innovazione, durante il webinar promosso e organizzato dall’Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Custodia di contenuti digitali (ANORC) in collaborazione con l’agenzia stampa Dire. “Un appuntamento che ha fatto da ‘prequel’, insieme ad altri che seguiranno, al DIG.Eat 2021– ha spiegato Alessandro Selam, direttore di ANORC- oltretutto, ha rappresentato una prima occasione di confronto tra gli attori principali” di questo processo: AgID, Siav, (una delle aziende associate ad ANORC e che si occupa di digitalizzazione documentale in favore di PA e privati), Presidenza del Consiglio dei ministri, ANAI (l’Associazione Nazionale Archivistica Italiana), ANORC e Poligrafico dello Stato. Leggi su dire (Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA – Serve un cambio culturale per accompagnare la trasformazione digitale nella Pubblica amministrazione. Si è parlato del presente, rappresentato dalle Linee guida di AgID, e del futuro, interconnesso in modo multidisciplinare con diverse figure professionali quali gli archivisti, i giuristi, gli informatici e i manager dell’innovazione, durante il webinar promosso e organizzato dall’Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Custodia di contenuti digitali (ANORC) in collaborazione con l’agenzia stampa Dire. “Un appuntamento che ha fatto da ‘prequel’, insieme ad altri che seguiranno, al DIG.Eat 2021– ha spiegato Alessandro Selam, direttore di ANORC- oltretutto, ha rappresentato una prima occasione di confronto tra gli attori principali” di questo processo: AgID, Siav, (una delle aziende associate ad ANORC e che si occupa di digitalizzazione documentale in favore di PA e privati), Presidenza del Consiglio dei ministri, ANAI (l’Associazione Nazionale Archivistica Italiana), ANORC e Poligrafico dello Stato.

