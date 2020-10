Probabili formazioni 5^ giornata: Milan-Roma, sorpresa Chalanoglu dal 1? (Di lunedì 26 ottobre 2020) Probabili formazioni 5 giornata SERIE A – La Serie A si prepara a ripartire con il 5° turno di campionato. Sassuolo-Torino sarà la prima sfida di questo weekend, poi spazio alle sfide tra Genoa-Inter e Juventus-Verona, e chiuderà la 5^ giornata il match tra Milan-Roma, in programma lunedì sera. Leggi anche: Infortunati Serie A 2020/2021: … Questo articolo Probabili formazioni 5^ giornata: Milan-Roma, sorpresa Chalanoglu dal 1′ è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 26 ottobre 2020)SERIE A – La Serie A si prepara a ripartire con il 5° turno di campionato. Sassuolo-Torino sarà la prima sfida di questo weekend, poi spazio alle sfide tra Genoa-Inter e Juventus-Verona, e chiuderà la 5^il match tra, in programma lunedì sera. Leggi anche: Infortunati Serie A 2020/2021: … Questo articolo5^dal 1′ è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

