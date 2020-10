Paura nella Manica: petroliera in mano ai clandestini, arrivano i commando (Di lunedì 26 ottobre 2020) Un segnale di “mayday”, una petroliera caduta nelle mani di un gruppo di clandestini, e l’arrivo dei commando che si calano dagli elicotteri con le funi, riprendendo il controllo della nave. È accaduto la scorsa notte nelle acque della Manica, di fronte all’isola di Wight, quello che molti ricorderanno come paradiso dei figli dei fiori. Momenti … InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 26 ottobre 2020) Un segnale di “mayday”, unacaduta nelle mani di un gruppo di, e l’arrivo deiche si calano dagli elicotteri con le funi, riprendendo il controllo della nave. È accaduto la scorsa notte nelle acque della, di fronte all’isola di Wight, quello che molti ricorderanno come paradiso dei figli dei fiori. Momenti … InsideOver.

