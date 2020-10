Paola Barale a Oggi è un altro giorno | “Single e felice”

Leggi su zon

(Di lunedì 26 ottobre 2020) In collegamento conè unsu Raiuno,gioca sul suo essere single: “Mi diverto con quelli sbagliati, in attesa di quello giusto” “Avrei voluto raggiungerti (in studio, ndr.) ma le regole vogliono che, quando si può, bisogna evitare gli spostamenti, ho preferito farla in collegamento”: cosìesordisce a proposito della sua intervista di questo pomeriggio a “è un”, programma post-prandiale di Raiuno condotto da Serena Bortone. Nel corso della chiacchierata, la bionda showgirl sulla cresta dell’onda sin dai primi Anni Novanta (protagonista di programmi notissimi come Buona Domenica) ricorda come ...