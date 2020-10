Logo | “Inverno Deep” è l’Ep d’esordio

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 26 ottobre 2020), la cover di Inverno Deep © Pamela Cicconi, arriva Inverno Deep, l’originalissimo EP di esordio del progetto solista di Giulia Di Gregorio, cantautrice milanese indipendente, dai toni elettro-pop. “Inverno Deep” arriva dopo 3 singoli già pubblicati durante i mesi di lockdown della scorsa primavera. Per questa personalissima “fase 2”torna con 3 nuovi pezzi che raccontano con immagini serrate una vita quotidiana dai ritmi sempre troppo veloci, un passato come bassista dei Van Hountens e un presente da autrice e musicista che, se sai come farlo, si può conciliare con un lavoro da designer. “Inverno Deep racchiude le due anime di Giulia, la voglia di non sedersi in una vita fatta di rinunce, una continua battaglia tra il sogno e la realtà che se ...