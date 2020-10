Lecce, si ferma Dermaku (Di lunedì 26 ottobre 2020) Lecce - È durata solo nove minuti la gara di Kastriot Dermaku , che ieri ha lasciato il campo al 9', nella gara pareggiata 1-1 dal suo Lecce a Cosenza, per un problema muscolare al flessore della ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 ottobre 2020)- È durata solo nove minuti la gara di Kastriot, che ieri ha lasciato il campo al 9', nella gara pareggiata 1-1 dal suoa Cosenza, per un problema muscolare al flessore della ...

sportli26181512 : #Lecce, si ferma Dermaku: Per il difensore problema muscolare al flessore nella gara pareggiata contro il Cosenza:… - marinabeccuti : Lecce, tegola in difesa: si ferma Dermaku. Nuovi esami per il giocatore - Torinogranatait : Lecce, tegola in difesa: si ferma Dermaku. Nuovi esami per il giocatore - Kate22_7 : RT @Sport_Mediaset: #SerieB: il #Cosenza ferma il #Lecce sull’1-1 e resta imbattuto. #SportMediaset - Sport_Mediaset : #SerieB: il #Cosenza ferma il #Lecce sull’1-1 e resta imbattuto. #SportMediaset -