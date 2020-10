Le relazioni difettose – Ho due amori: chi devo scegliere? (Di lunedì 26 ottobre 2020) Cara Ester, adesso basta. Sono stanca di aprire Twitter tutti i lunedì, trovare il tuo articolo della settimana e vedere per l’ennesima volta che quella che ti ha scritto non sono mai io. Questa settimana sono talmente stanca che mi ci metto davvero: voglio raccontarti cosa sta succedendo nella mia vita amorosa, perché – giuro – le ho provate tutte, dai canonici romanzi per relazioni difettose alle pagane divinazioni con i tarocchi, dalle passeggiate solitarie sulle sponde dell’Hudson River (sì, vivo a New York) ai libri di autoaiuto, passando spesso e volentieri dal winery store sotto casa, ma niente. Non se ne esce. Inizio con qualche dettaglio utile: ho trent’anni compiuti da un mezzo anno circa, un dottorato di ricerca che va avanti per volontà divina ma con poca convinzione, ... Leggi su iodonna (Di lunedì 26 ottobre 2020) Cara Ester, adesso basta. Sono stanca di aprire Twitter tutti i lunedì, trovare il tuo articolo della settimana e vedere per l’ennesima volta che quella che ti ha scritto non sono mai io. Questa settimana sono talmente stanca che mi ci metto davvero: voglio raccontarti cosa sta succedendo nella mia vita amorosa, perché – giuro – le ho provate tutte, dai canonici romanzi peralle pagane divinazioni con i tarocchi, dalle passeggiate solitarie sulle sponde dell’Hudson River (sì, vivo a New York) ai libri di autoaiuto, passando spesso e volentieri dal winery store sotto casa, ma niente. Non se ne esce. Inizio con qualche dettaglio utile: ho trent’anni compiuti da un mezzo anno circa, un dottorato di ricerca che va avanti per volontà divina ma con poca convinzione, ...

Inviate le vostre storie di relazioni difettose, complicate, attorcigliate, tormentate o semplicemente “incasinate” a ultraviolet@iodonna.it (e avrete le risposte) C iao Ester, ti leggo tutte le setti ...

