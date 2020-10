Lautaro: “Oggi sono felice all’Inter. Domani non so cosa accadrà” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il centravanti dell’Inter, Lautaro Martinez, ha parlato in conferenza stampa insieme al tecnico nerazzurro Antonio Conte alla vigilia della sfida di Champions contro lo Shakhtar Dontesk. Gli è stato chiesto se accetterebbe di restare all’Inter fino a fine carriera. “Lavoro ogni giorno per migliorare. Oggi per dare il meglio all’Inter, dove sono felice. Lavoriamo per vincere e per far si che l’Inter sia il più in alto possibile. Domani non so cosa accadrà, ma oggi sono felice all’Inter e ringrazio i tifosi per l’affetto”. Sulla rabbia in occasione della partita contro il Genoa. “Mi sono arrabbiato con me stesso perché non ho fatto la partita che volevo e quando ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il centravanti dell’Inter,Martinez, ha parlato in conferenza stampa insieme al tecnico nerazzurro Antonio Conte alla vigilia della sfida di Champions contro lo Shakhtar Dontesk. Gli è stato chiesto se accetterebbe di restare all’Inter fino a fine carriera. “Lavoro ogni giorno per migliorare. Oggi per dare il meglio all’Inter, dove. Lavoriamo per vincere e per far si che l’Inter sia il più in alto possibile.non soaccadrà, ma oggiall’Inter e ringrazio i tifosi per l’affetto”. Sulla rabbia in occasione della partita contro il Genoa. “Miarrabbiato con me stesso perché non ho fatto la partita che volevo e quando ...

