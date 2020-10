Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini: chi è, anni, carriera, vita privata, fidanzata, Dayane Mello (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nuovi ingressi nella casa più spiata d’Italia. Questa sera varcherà la porta rossa del Grande Fratello Vip Stefano Bettarini, non di certo nuovo al reality. In quest’articolo qualche informazione e curiosità sul nuovo e atteso concorrente. Romperà gli equilibri della casa? Stefano Bettarini: chi è, anni, carriera Stefano Bettarini è nato a Forlì il 6 febbraio del 1972 ed è un personaggio televisivo ed ex calciatore. Ha esordito in televisione nel 2005 come inviato nella seconda edizione del reality La Talpa. Nel 2016 Bettarini ha partecipato al Grande Fratello Vip, dove si è classifico al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nuovi ingressi nella casa più spiata d’Italia. Questa sera varcherà la porta rossa delVip, non di certo nuovo al reality. In quest’articolo qualche informazione e curiosità sul nuovo e atteso concorrente. Romperà gli equilibri della casa?: chi è,è nato a Forlì il 6 febbraio del 1972 ed è un personaggio televisivo ed ex calciatore. Ha esordito in televisione nel 2005 come inviato nella seconda edizione del reality La Talpa. Nel 2016ha partecipato alVip, dove si è classifico al ...

