«Grande Fratello Vip 5» | ecco i nuovi concorrenti

(Di lunedì 26 ottobre 2020) I nomi sono quattro ma, prima della finale dell’8 febbraio, i nuovi ingressi nella Casa del Grande Fratello Vip potrebbero essere molteplici. Si inizia stasera, 26 ottobre, con tre concorrenti che, sicuramente, potrebbero portare scompiglio all’interno delle dinamiche strategiche dei «vipponi»: si tratta di Stefano Bettarini che, oltre ad aver già partecipato al Gf Vip, ha anche intrattenuto una relazione con l’attuale inquilina Dayane Mello; Giulia Salemi, anche lei ex concorrente del reality, e Selvaggia Roma, che molti ricorderanno come la ex di «Lenticchio» in quel di Temptation Island.