Gossip News: Lucas Peracchi va all’attacco “Eva un disco rotto”, Paola Barale non esclude una relazione con una donna (Di lunedì 26 ottobre 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Lucas Peracchi ancora in lite con Eva Henger, di Paola Barale che dichiara di non escludere una storia con una donna, del Grande Fratello e di una puntata che arriva dopo molte polemiche e della programmazione televisiva prevista per questa sera. Lucas Peracchi: Il fidanzato di Mercedesz Henger ha risposto a mamma Eva, ancora una volta. La faida familiare dura ormai da un anno e non accenna a placarsi. Qualche giorno fa Eva Henger si era detta molto preoccupata per la figlia, l’aveva vista cambiata, anche sul piano fisico; per la mamma, Mercedesz sta facendo allenamenti troppo ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 26 ottobre 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet,! Questa volta vi parliamo diancora in lite con Eva Henger, diche dichiara di nonre una storia con una, del Grande Fratello e di una puntata che arriva dopo molte polemiche e della programmazione televisiva prevista per questa sera.: Il fidanzato di Mercedesz Henger ha risposto a mamma Eva, ancora una volta. La faida familiare dura ormai da un anno e non accenna a placarsi. Qualche giorno fa Eva Henger si era detta molto preoccupata per la figlia, l’aveva vista cambiata, anche sul piano fisico; per la mamma, Mercedesz sta facendo allenamenti troppo ...

sosbiglietti : Deena di Jersey Shore sta aspettando il secondo figlio - BellaThrowback : @bellathorne e @b3nm reciteranno nuovo film, si chiama Tempo È SU _ _ @bellathorne and @b3nm're going to make a new… - magicaGrmente22 : Il principe Andrea vuole tornare alla vita pubblica dopo lo scandalo sessuale Epstein, ma Carlo e William si oppo... - arual812 : RT @Manuel_Real_Off: Forza zio Gerry ?? - Passion97200786 : RT @Manuel_Real_Off: Forza zio Gerry ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Gossip News Gerry Scotti positivo al Covid ecco come sta Gossip News Gossip News: Lucas Peracchi va all’attacco “Eva un disco rotto”, Paola Barale non esclude una relazione con una donna

Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Lucas Peracchi ancora in lite con Eva Henger, di Paola Barale che ...

Stefano Bettarini/ Mister reality torna al Grande Fratello Vip e ritrova Dayane Mello

Stefano Bettarini pronto per il Grande Fratello Vip 2020 bis? All'interno della casa ritroverà la sua ex Dayane Mello con buona pace di ...

Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Lucas Peracchi ancora in lite con Eva Henger, di Paola Barale che ...Stefano Bettarini pronto per il Grande Fratello Vip 2020 bis? All'interno della casa ritroverà la sua ex Dayane Mello con buona pace di ...