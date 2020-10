Finchè il caffè è caldo di Toshikazu Kawaguchi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Finchè il caffè èdi, uscito in Italia per Garzanti, ha conquistato in pochi mesi le classifiche di vendita. Romanzo d’esordio dello sceneggiatore e regista giapponese, inizialmente scritto per il teatro infatti, ha sorprendentemente conquistato una vasta e trasversale platea di lettori. Sorprendentemente perchéaffronta un tema molto vecchio e molto battuto: quello dei rimpianti, del desiderio di tornare al passato e dell’importanza del presente. Dai filosofi greci al carpe diem oraziano infatti, tutti hanno affrontato il tema della vita come eterno presente. “Bisognerebbe cogliere ogni attimo, cercando di non lasciarsi sfuggire nessuna occasione”. Eppure, nonostante la consapevolezza, viviamo gran parte del nostro tempo rivolti ...