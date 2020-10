Compra un cellulare ma resta sconvolto: nella scatola trova un pacco di… (Di lunedì 26 ottobre 2020) Pare che un uomo, dopo aver acquistato un cellulare, si sia accorto che la scatola conteneva tutt’altro rispetto all’oggetto scelto. Gli agenti hanno descritto la vicenda come l’ennesimo caso di truffa dei “pacchi scambiati”. Secondo le ricostruzioni, infatti, il cittadino, forse peccando di eccessiva ingenuità, ha deciso di Comprare un cellulare da un uomo che si trovava in strada. Dopo aver visto il telefono in ottimo stato la vittima ha pensato che si trattasse di vero affare. Ma così non è stato, anzi… Lo smartphone che il “venditore occasionale” aveva mostrato all’incauto Compratore era un telefono di ultima generazione. Ma al momento dello scambio si è consumata la truffa. Tuttavia, ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 26 ottobre 2020) Pare che un uomo, dopo aver acquistato un, si sia accorto che laconteneva tutt’altro rispetto all’oggetto scelto. Gli agenti hanno descritto la vicenda come l’ennesimo caso di truffa dei “pacchi scambiati”. Secondo le ricostruzioni, infatti, il cittadino, forse peccando di eccessiva ingenuità, ha deciso dire unda un uomo che siva in strada. Dopo aver visto il telefono in ottimo stato la vittima ha pensato che si trattasse di vero affare. Ma così non è stato, anzi… Lo smartphone che il “venditore occasionale” aveva mostrato all’incautotore era un telefono di ultima generazione. Ma al momento dello scambio si è consumata la truffa. Tuttavia, ...

susaegiova : @immuni_app @MinisteroSalute Ma soprattutto la volete implementare per i sistemi operativi precedenti ad iOS 13???… - CellulareMag : Huawei #FREEBUDSPRO: ancora pochi giorni per sfruttare la super promo che, a chi compra gli auricolari, offre in om… - mauro3570 : @gps72 Ok, lo stato mi compra un nuovo cellulare visto che il mio non è compatibile con l'app ?? - Cla___________ : @Davide38296157 se compra a me e alla mia famiglia un cellulare di ultima generazione... io non posso installarla,… - AmataSalvo : @vitocrimi me lo compra lei un cellulare compatibile? Attendo risposta, grazie. -

Ultime Notizie dalla rete : Compra cellulare Compra un cellulare online ma è una truffa: due denunce il Resto del Carlino Serie A, Amazon vuole comprare i diritti: le possibili variazioni sul prezzo

Serie A, Amazon parteciperà all’asta per i diritti TV. Ecco come e soprattutto cosa potrebbe cambiare. La Serie A sta acquistando un nuovo prestigio dopo le ultime tre sessioni di calciomercato. La Ju ...

Le tendenze moda autunno inverno 2020 a portata di click

Una raccolta dei vestiti, cappotti, scarpe, borse di stagione più belli, da comprare con un clic... lo shopping moda inverno 2020 è facile. Scopritelo qui!

Serie A, Amazon parteciperà all’asta per i diritti TV. Ecco come e soprattutto cosa potrebbe cambiare. La Serie A sta acquistando un nuovo prestigio dopo le ultime tre sessioni di calciomercato. La Ju ...Una raccolta dei vestiti, cappotti, scarpe, borse di stagione più belli, da comprare con un clic... lo shopping moda inverno 2020 è facile. Scopritelo qui!