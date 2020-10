Champions League 2020/2021, Atalanta-Ajax: ci sono diffidati in vista del Liverpool? (Di lunedì 26 ottobre 2020) Riscattare le brutte prove in campionato e dare continuità invece al bel risultato – 4-0 – nell’ultima giornata di Champions League contro il Midtjylland. Questo l’obiettivo dell’Atalanta che al Gewiss Stadium cerca i tre punti contro l’Ajax all’esordio casalingo europeo nel nuovo impianto. Per Gasperini, in vista della terza giornata che vedrà Gomez e compagni di scena contro il Liverpool, c’è il sollievo di non dover per ora badare alla situazione legata ai calciatori diffidati. Per la squalifica, come prevede il regolamento Uefa, servono tre cartellini gialli. Al momento, dopo la prima giornata, l’unico nella lista dei ‘cattivi’ è stato Romero che contro gli olandesi ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020) Riscattare le brutte prove in campionato e dare continuità invece al bel risultato – 4-0 – nell’ultima giornata dicontro il Midtjylland. Questo l’obiettivo dell’che al Gewiss Stadium cerca i tre punti contro l’all’esordio casalingo europeo nel nuovo impianto. Per Gasperini, indella terza giornata che vedrà Gomez e compagni di scena contro il, c’è il sollievo di non dover per ora badare alla situazione legata ai calciatori. Per la squalifica, come prevede il regolamento Uefa, servono tre cartellini gialli. Al momento, dopo la prima giornata, l’unico nella lista dei ‘cattivi’ è stato Romero che contro gli olandesi ...

aaronramsey : Champions League nights are back ?? Bravi ragazzi, importanti per iniziare con la vittoria ???? #ForzaJuve #ucl - OptaPaolo : 3 - Andrea #Pirlo è il 3° allenatore nella storia della #Juventus a vincere la prima trasferta della fase finale di… - romeoagresti : #Morata ha segnato il 53 per cento dei propri goal in Champions League con la maglia della #Juventus: 9 su 17 [via @OptaPaolo]?????? - laziopress : CHAMPIONS LEAGUE | Club Brugge-Lazio, il programma della vigilia dei belgi - pasqualinipatri : CHAMPIONS LEAGUE | Club Brugge-Lazio, il programma della vigilia dei belgi -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Champions League, gol e highlights della prima giornata Sky Sport Bayern Monaco, Muller: “Paura per contagio coronavirus? No, siamo isolati e viviamo tra autobus, hotel e stadio…”

Intervistato da championat.com, Thomas Muller, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato della trasferta che attende i bavaresi contro il Lokomotiv Mosca domani sera per la Champions League. Il ...

Champions League, Shakhtar-Inter: ci sono diffidati in vista del Real Madrid?

Alle 18:55 di martedì 27 ottobre l‘Inter volerà a Kiev per sfidare lo Shakhtar Donetsk in occasione della seconda giornata di Champions League 2020/2021. Dopo il pareggio all’esordio contro il ...

Intervistato da championat.com, Thomas Muller, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato della trasferta che attende i bavaresi contro il Lokomotiv Mosca domani sera per la Champions League. Il ...Alle 18:55 di martedì 27 ottobre l‘Inter volerà a Kiev per sfidare lo Shakhtar Donetsk in occasione della seconda giornata di Champions League 2020/2021. Dopo il pareggio all’esordio contro il ...