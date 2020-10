Centocelle | palestre e ristoranti in piazza | Conte pagaci le spese

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma – “, alle imprese pagagli le”, questo il coro che arriva dadei Mirti, cuore del quartierea Roma, dove i gestori di, ma anche imprenditori, baristi, proprietari di locali edella zona stanno manifestando per esprimere il loro dissenso contro le ultime regole governative dinimento dei contagi. Il sit-in fa capo al neonato Movimento Unito Lavoratori Italiani: “Tengo a specificare che non siamo assolutamente negazionisti, fascisti o cosi’ irresponsabili da pensare che non servano provvedimenti restrittivi; chiediamo, pero’, di essere ascoltati da chi ha il potere di decidere della nostra vita”, ha spiegato Davide Di Clemente, titolare di alcunee ...

