Barcellona nel caos: Bartomeu vicino all’ addio (Di lunedì 26 ottobre 2020) Joseph Maria Bartomeu sarebbe molto vicino a lasciare la presidenza del Barcellona dopo sette anni. La notizia, a poche ore dal match di Champions League contro la Juventus, è stata rivelata dai quotidiani sportivi secondo i quali, il numero uno blaugrana rassegnera’ le dimissioni questo pomeriggio in occasione del consiglio di amministrazione del club. Perché Bartomeu si dimette? Il Presidente blaugrana non avrebbe preso bene la decisione del governo catalano di respingere la sua richiesta di posticipare il referendum in programma domenica 1 e lunedì 2 novembre nel quale l’assemblea dei soci del club voterà la sfiducia nei confronti di Bartomeu. A causa dell’ emergenza Covid, il Barcellona ha chiesto al Segretario per lo Sport e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 26 ottobre 2020) Joseph Mariasarebbe moltoa lasciare la presidenza deldopo sette anni. La notizia, a poche ore dal match di Champions League contro la Juventus, è stata rivelata dai quotidiani sportivi secondo i quali, il numero uno blaugrana rassegnera’ le dimissioni questo pomeriggio in occasione del consiglio di amministrazione del club. Perchési dimette? Il Presidente blaugrana non avrebbe preso bene la decisione del governo catalano di respingere la sua richiesta di posticipare il referendum in programma domenica 1 e lunedì 2 novembre nel quale l’assemblea dei soci del club voterà la sfiducia nei confronti di. A causa dell’ emergenza Covid, ilha chiesto al Segretario per lo Sport e ...

ceriserva : @PandArancio Vabbè che se gioca Pjanic nel Barcellona ci può giocare chiunque - KHANNOONIENSIN6 : @blaco_luca @hewhowasliving No, nel 2014 nonostante non ci abbia capito nulla per mezza stagione a causa del ban de… - Pall_Gonfiato : Possibile rivoluzione societaria a 48 ore dalla partita contro la #Juventus - genovesergio76 : RT @CorSport: #Messi re di #Barcellona: dalla super casa alle auto, tutto sulla vita nel lusso - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Juventus, aspettando il #Barcellona #Pirlo spera nel rientro di #Chiellini -