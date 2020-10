Al via il Fondo StudioSì: prestiti per 50 milioni a tasso zero per promuovere lo studio universitario al Sud (Di lunedì 26 ottobre 2020) promuovere lo studio universitario nel Mezzogiorno con un prestito. È questo l’obiettivo di Intesa Sanpaolo e del partner finanziario Banca Europea per gli Investimenti (BEI) attraverso il Fondo studioSì, il finanziamento a tasso zero messo a disposizione dal Ministero dell’Università e della Ricerca in occasione dell’avvio dell’anno accademico 2020/21. Il prestito ha lo scopo di sostenere le spese di iscrizione e le ulteriori spese connesse allo studio (es. trasporto, soggiorno, vitto), ed è rivolto ai laureati che risiedono o studiano nel Mezzogiorno. In più, non richiede alcuna garanzia, può arrivare a un massimo di 50.000 euro e può essere restituito in massimo 20 ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 26 ottobre 2020)lonel Mezzogiorno con un prestito. È questo l’obiettivo di Intesa Sanpaolo e del partner finanziario Banca Europea per gli Investimenti (BEI) attraverso ilSì, il finanziamento amesso a disposizione dal Ministero dell’Università e della Ricerca in occasione dell’avvio dell’anno accademico 2020/21. Il prestito ha lo scopo di sostenere le spese di iscrizione e le ulteriori spese connesse allo(es. trasporto, soggiorno, vitto), ed è rivolto ai laureati che risiedono o studiano nel Mezzogiorno. In più, non richiede alcuna garanzia, può arrivare a un massimo di 50.000 euro e può essere restituito in massimo 20 ...

Al via il Fondo StudioSì: prestiti per 50 milioni a tasso zero per promuovere lo studio universitario al Sud

L’offerta di Intesa Sanpaolo e del partner finanziario Banca Europea per gli Investimenti è rivolta ai laureati che risiedono o studiano nel Mezzogiorno. L’importo può arrivare a un massimo di 50.000 ...

