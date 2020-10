A Milano proteste anti Covid | scontri in piazza

(Di martedì 27 ottobre 2020) Due fermi effettuati dalla Polizia dopo glicon i circa 300 manifestche hanno protestato, anche con petardi e bombe molotov, questa sera a. Il corteo è partito da Corso Buenos Aires alle 20.30 e ha raggiunto Palazzo Lombardia, sede della Regione Lombardia, dove i manifesthanno cercato di raggiungere i piedi del grattacielo. La polizia, schierata in tenutasommossa, ha respinto l’avanzata con il lancio di lacrimogeni. mig/vbo/r su Il Corriere della Città.

MediasetTgcom24 : Milano, proteste e scontri in Corso Buenos Aires - MediasetTgcom24 : Proteste anti-Dpcm in diverse città, scontri a Milano | Alta tensione a Napoli e Torino #Milano… - Corriere : Milano, proteste contro le misure anti Covid: lanciate bombe carta e molotov - WhoNeedsFame : RT @Tg3web: ?? Molotov e scontri a Milano nelle proteste contro le misure dell'ultimo Dpcm. Tentato l'assalto alla sede della Regione Lombar… - omgiian : sicuramente napoletani camorristi anche quelli delle proteste a milano e torino -

Ultime Notizie dalla rete : Milano proteste

Secondo quanto riporta ‘Milano Today’, questa sera, in piazzale Loreto, si è riunita una folla per dare il via ad un corteo di protesta contro le misure Anti-Covid. La manifestazione è arrivata fino ...ROMA (ITALPRESS) – Proteste anti Covid da Milano a Napoli, da Torino a Trieste. Ristoratori, barman, piccoli artigiani ma anche rappresentanti del mondo della danza, dello spettacolo e dell’animazione ...