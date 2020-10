Xbox Series X diventa finalmente un vero e proprio frigorifero e finisce nelle mani del rapper Snoop Dogg (Di domenica 25 ottobre 2020) Xbox Series X ha un design semplice, moderno ed esteticamente gradevole, ma la forma parallelepipeda ha lasciato la porta aperta anche a numerosi detrattori che non hanno esitato, fin dal reveal, a paragonare la console next-gen di Microsoft ad un banale frigorifero.Il pensiero era talmente condiviso che sono spuntati in tempo zero numerosi meme e fotomontaggi. Meme che sono stati abbracciati perfino da Microsoft stessa: come ricorderete, infatti, durante un livestream Inside Xbox, Aaron Greenberg partecipò con uno sfondo che ritraeva proprio una console Xbox Series X messa in cucina al posto del frigorifero.Tutto ciò poteva semplicemente fermarsi in quel momento, ma così non è stato: Microsoft ha deciso di portare quel meme ... Leggi su eurogamer (Di domenica 25 ottobre 2020)X ha un design semplice, moderno ed esteticamente gradevole, ma la forma parallelepipeda ha lasciato la porta aperta anche a numerosi detrattori che non hanno esitato, fin dal reveal, a paragonare la console next-gen di Microsoft ad un banale.Il pensiero era talmente condiviso che sono spuntati in tempo zero numerosi meme e fotomontaggi. Meme che sono stati abbracciati perfino da Microsoft stessa: come ricorderete, infatti, durante un livestream Inside, Aaron Greenberg partecipò con uno sfondo che ritraevauna consoleX messa in cucina al posto del.Tutto ciò poteva semplicemente fermarsi in quel momento, ma così non è stato: Microsoft ha deciso di portare quel meme ...

