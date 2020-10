VIDEO | In Cile oggi il referendum costituzionale, Hirsch: “Diciamo addio a Pinochet” (Di domenica 25 ottobre 2020) ROMA – Il referendum costituzionale in Cile non è “un regalo dell’elite” ma il “frutto di una mobilitazione sociale”, che dovrà “mantenersi viva sempre, durante tutto il processo di redazione della Costituzione che seguirà”. A parlare, in un’intervista con l’agenzia Dire, è il deputato cileno Tomas Hirsch. Nato 64 anni fa nella capitale Santiago, due volte candidato alla presidenza, nel 1999 e nel 2005, siede in Parlamento con la formazione Accion Humanista. Leggi su dire (Di domenica 25 ottobre 2020) ROMA – Il referendum costituzionale in Cile non è “un regalo dell’elite” ma il “frutto di una mobilitazione sociale”, che dovrà “mantenersi viva sempre, durante tutto il processo di redazione della Costituzione che seguirà”. A parlare, in un’intervista con l’agenzia Dire, è il deputato cileno Tomas Hirsch. Nato 64 anni fa nella capitale Santiago, due volte candidato alla presidenza, nel 1999 e nel 2005, siede in Parlamento con la formazione Accion Humanista.

Il Cile ha l'occasione di superare definitivamente l’eredità di Pinochet

Domenica in Cile si vota per un referendum Costituzionale, i sondaggi danno il Si in amplissimo vantaggio, nel paese e tra le forze politiche (solo i partiti di estrema destra si oppongono alla riform ...

Domenica in Cile si vota per un referendum Costituzionale, i sondaggi danno il Si in amplissimo vantaggio, nel paese e tra le forze politiche (solo i partiti di estrema destra si oppongono alla riform ...