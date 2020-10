Uomini e Donne: Michele Dentice mostra il suo incredibile cambiamento fisico in 5 mesi (Di domenica 25 ottobre 2020) Michele Dentice è senza ombra di dubbio il cavaliere più ambito di Uomini e Donne, tutte le dame sono pazze di lui (ma anche noi telespettatori). Non tutti sanno che il personal trainer e mental coach quest’anno ha passato un brutto periodo, durante il quale si era lasciato andare fisicamente. Il protagonista del programma mariano aveva messo qualche kg in più e l’ha rivelato in un recente post. Michele Dentice ha pubblicato un prima e dopo fotografico per mostrare il suo cambiamento in soli 5 mesi (io nemmeno in 5 anni). “Con riluttanza posto la foto a sinistra, datata maggio 2020, post lockdown post fase acuta covid. Dicevo con riluttanza non perché abbia paura a mostrarmi ... Leggi su biccy (Di domenica 25 ottobre 2020)è senza ombra di dubbio il cavaliere più ambito di, tutte le dame sono pazze di lui (ma anche noi telespettatori). Non tutti sanno che il personal trainer e mental coach quest’anno ha passato un brutto periodo, durante il quale si era lasciato andare fisicamente. Il protagonista del programma mariano aveva messo qualche kg in più e l’ha rivelato in un recente post.ha pubblicato un prima e dopo fotografico perre il suoin soli 5(io nemmeno in 5 anni). “Con riluttanza posto la foto a sinistra, datata maggio 2020, post lockdown post fase acuta covid. Dicevo con riluttanza non perché abbia paura armi ...

