Quei bimbi positivi alla droga: "Così i casi sono raddoppiati"' (Di domenica 25 ottobre 2020) Rosa Scognamiglio Aumentano i casi di bambini piccoli positivi alla marijuana. ''Si tratta di un fenomeno sommerso ma i casi stanno moltiplicando'', spiega a Il Giornale.it il direttore del Cav di Pavia Carlo Locatelli Bambini piccoli, talvolta ancora in fasce, e già positivi alla droga. Giungono ai pronto soccorso in stato di coma, trasportati in ambulanze che corrono a sirene spiegate, da un capo all'altro della città, nel tentativo di salvare loro la vita. Si tratta dei cossidetti ''assuntori accidentali di stupefacenti'', bebé o poco più, che ingeriscono dosi disseminate in giro per casa dai propri genitori, abituali consumatori si sostanze droganti. Un dramma silenzioso, l'allarme ignorato, ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 25 ottobre 2020) Rosa Scognamiglio Aumentano idi bambini piccolimarijuana. ''Si tratta di un fenomeno sommerso ma istanno moltiplicando'', spiega a Il Giornale.it il direttore del Cav di Pavia Carlo Locatelli Bambini piccoli, talvolta ancora in fasce, e già. Giungono ai pronto soccorso in stato di coma, trasportati in ambulanze che corrono a sirene spiegate, da un capo all'altro della città, nel tentativo di salvare loro la vita. Si tratta dei cossidetti ''assuntori accidentali di stupefacenti'', bebé o poco più, che ingeriscono dosi disseminate in giro per casa dai propri genitori, abituali consumatori si sostanzenti. Un dramma silenzioso, l'rme ignorato, ...

Nadia79314573 : @canyaman1989 È molto grande quello che fai per il piccolo Pamir, ma nella sua disgrazia è fortunato ad avere un pe… - shinhogws : mi sento come uno di quei bimbi che mangiano tanti zuccheri e poi saltano sul letto - OfTidus : @piercamillo Tu sei un leccaculo della U€ che è potenza straniera. Io da vero sovranista non voglio il controllo di… - aleiemma : Mio fratello e Valeria hanno beccato Alice Campello con i figli a Torino ???????????????? io sono innamorata di quei bimbi - italiadeidolori : RT @tripleAlovers: @italiadeidolori I muri sono alti, Prof. Io le devo riconoscenza. Molti pensano che quei muri li proteggano... e come ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Quei bimbi Quei bimbi positivi alla droga: "Così i casi sono raddoppiati"' il Giornale Ecco l’"Asilo del cuore" per i bambini del centro

Taglio del nastro per la nuova struttura realizzata in via Gramsci. Potrà accogliere 14 baby tolentinati. Il sindaco: "Creati anche posti di lavoro" ...

Sentimenti e contraddizioni della «Generazione mascherina». I bambini e il virus: “Un tempo felici adesso arrabbiati”

Sono la «generazione mascherina». Bambini di 6 e 7 anni, che si affacciano alla vita camuffati e non per gioco. Sconcertati anche se un filo ci hanno già fatto l’abitudine. Adirati perfino, perchè com ...

Taglio del nastro per la nuova struttura realizzata in via Gramsci. Potrà accogliere 14 baby tolentinati. Il sindaco: "Creati anche posti di lavoro" ...Sono la «generazione mascherina». Bambini di 6 e 7 anni, che si affacciano alla vita camuffati e non per gioco. Sconcertati anche se un filo ci hanno già fatto l’abitudine. Adirati perfino, perchè com ...