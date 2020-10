Polonia, continuano le proteste contro la nuova legge sull’aborto: attiviste in chiesa con cartelli e striscioni (Di domenica 25 ottobre 2020) continuano le proteste in Polonia dopo la nuova legge che vieta l’aborto anche in caso di malformazioni del feto. La popolazione polacca non ci sta e scende in piazza per manifestare contro la nuova legge. Un gruppo di attiviste, nel quarto giorno di proteste, ha esposto striscioni e volantini nelle chiese, protestando anche all’interno di queste, durante le messe. “Preghiamo per il diritto di abortire“, si legge su un cartello tenuto in mano da una donna a pochi metri dall’altare durante una funzione religiosa. Women’s Strike, organizzatrice delle proteste, denuncia che costringere le donne a partorire feti gravemente ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 25 ottobre 2020)leindopo lache vieta l’aborto anche in caso di malformazioni del feto. La popolazione polacca non ci sta e scende in piazza per manifestarela. Un gruppo di, nel quarto giorno di, ha espostoe volantini nelle chiese, protestando anche all’interno di queste, durante le messe. “Preghiamo per il diritto di abortire“, sisu un cartello tenuto in mano da una donna a pochi metri dall’altare durante una funzione religiosa. Women’s Strike, organizzatrice delle, denuncia che costringere le donne a partorire feti gravemente ...

Ormai tutta la Polonia è diventata zona rossa dopo l ... Intanto, i cosiddetti negazionisti continuano a mettere in discussione che il virus sia così pericoloso, dubitando perfino dei numeri ...

Mentre la Germania registra un record di contagi, il direttore generale dell'assistenza pubblica degli ospedali di Parigi avverte che "la seconda ondata potrebbe essere peggiore della prima" ...

