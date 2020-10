PlayStation 5 | pochi giorni alla scadenza dell' embargo | ecco quando partiranno gli unboxing ufficiali

Leggi su eurogamer

(Di domenica 25 ottobre 2020) La stampa specializzata occidentale e gli influencer più importantia rete hanno recentemente ricevuto le prime5 da analizzare e recensire. Purtroppo, le rigide regole didi Sony, hanno impedito a queste personalità di condividere qualsiasi dettaglio o immaginea console, limitandosi al momentocondivisione esclusiva del packaging retail.perché, fino ad ora, non sono state diffuse ulteriori notizie in merito e la rete è stata invasa da foto di scatole PS5 e nulla più. Per fortuna, questo stallo terminerà molto presto: secondo quanto dichiarato in un video dal canale Gaming Trend, pare che l'di Sony (o almeno, il primo di una determinata serie di blocchi) terminerà il prossimo ...