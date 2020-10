Palestre e piscine chiuse, il ministro Spadafora: “A breve aiuti per il settore” (Di domenica 25 ottobre 2020) Per piscine e Palestre un decreto per attuare misure straordinarie di sostegno al comparto dello sport, indennità e fondo perduto Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, corre ai ripari per dare un sostegno al settore dello sport che dopo l’ultimo Dpcm che entrerà in vigore da domani si appresta a viver un altro momento difficile. … L'articolo Palestre e piscine chiuse, il ministro Spadafora: “A breve aiuti per il settore” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 25 ottobre 2020) Perun decreto per attuare misure straordinarie di sostegno al comparto dello sport, indennità e fondo perduto Ildello Sport, Vincenzo, corre ai ripari per dare un sostegno al settore dello sport che dopo l’ultimo Dpcm che entrerà in vigore da domani si appresta a viver un altro momento difficile. … L'articolo, il: “Aper il settore” proviene da YesLife.it.

MediasetTgcom24 : Covid, verso lo stop a palestre e piscine e anticipo chiusura dei locali - Agenzia_Ansa : Stop palestre e piscine, verso l'anticipo della chiusura dei locali. Possibile ripristino del divieto di spostamen… - LegaSalvini : TRANQUILLI, CI GARANTIRANNO IL “RISTORO” PER LE PERDITE DELLE ATTIVITÀ CHE CHIUDONO....... VERGOGNA! State distrug… - JohnTow92982379 : RT @GiorgiaMeloni: A maggio il governo ha imposto dei protocolli di sicurezza per ripartire, gli imprenditori hanno investito soldi per ade… - MutiLeonilde : RT @MauryKostanzo: 'Chiudere oggi per salvare il Natale'. Peccato che a Natale proprietari e lavoratori di ristoranti, bar, palestre, pisci… -