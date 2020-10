MotoGP su TV8 | GP Teruel 2020 | orari | programma in chiaro | diretta e differita gara

Leggi su oasport

(Di domenica 25 ottobre 2020) Oggi domenica 25 ottobre si corre il GP del, tappa del Mondialeche si corre sul circuito di Aragon. Si preannuncia grande spettacolo in questo appuntamento spagnolo, si tratta di unafondamentale in ottica campionato e il cui risultato sarà determinante nella lotta per il titolo iridato. Guarda il GP dilive su DAZN Lo spagnolo Joan Mir, il francese Fabio Quartararo, l’iberico Maverick Vinales e il nostro Andrea Dovizioso sono racchiusi in appena quindici punti e si giocano una fetta importante di questo equilibratissimo Mondiale. Attenzione poi anche a Franco Morbidelli, Alex Rins, Alex Marquez, Takaaki Nakagami per la singola vittoria di tappa. Sarà invece assente Valentino Rossi a causa della positività al Covid-19. Il GP del ...