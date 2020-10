Kim Kardashian compie 40 anni e il party di compleanno è favoloso | Il post di ringraziamento sui social

(Di domenica 25 ottobre 2020) La famigliafesteggia in grande Il 21 ottobre Kimha compiuto 40, anche se non si direbbe! La candelina difatti ne ha segnato soltanto 16. La festa è stata spettacolare. “A causa” della pandemia da Coronavirus e di tutte le restrizioni, Kimsi è dovuta accontentare di festeggiare soltanto tra amici stretti e parenti in un’isola privata e qualcuno pensa che si trovasse nei Caraibi. I progetti della famosa influencer era ben altri: una festa a tema western ma ovviamente con un tocco in più: “Wild, Wild Miss West’s 40th Birthday”. Lei sarebbe dovuta saltare fuori da una torta con un costume metallico da cowgirl disegnato appositamente da Thierry Mugler. Questo programmino però lo ha ...

radiosilvana : @theciosaz @Topo_Ligio Dai sono bloccato. Se vuole informare dovrebbe basarsi su informazioni certe. Altrimenti son… - didiqueen17bk : Raga ma in che senso kim Kardashian ha 40 anni ... cioè io traumatizzata - flashvlight : @nensinotnanci SI AMO HO UN CULO ALTRO CHE KIM KARDASHIAN - Camy_Britty : Sto guardando su Netflix #MyNextGuestNeedsNoIntroduction di #davidletterman su Kim Kardashian. Lasciate stare i r… - Sachin55476477 : RT @Sabylz: LA CULONA DALLE UOVA D’ORO FA 40 – L’INTERVISTA RITRATTO DI LETTERMAN A KIM KARDASHIAN... -

Ultime Notizie dalla rete : Kim Kardashian

Corriere della Sera

Le foto presenti su Dagospia.com sono state in larga parte prese da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non av ...Irene Soave per il “Corriere della Sera” kim kardashian david letterman 4 Per i suoi 40 anni, compiuti mercoledì (Bilancia ascendente Sagittario, cioè senso estetico e determinazione), Kim Kardashian ...