Juric: “Alla pari della Juve con tanti giovani. Mercato? Non parlo, altrimenti mi esonerano” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dopo l’1-1 di Torino contro la Juventus, il tecnico degli scaligeri, Ivan Juric, ha analizzato la gara a Sky Sport: “Abbiamo giocato con tanti giocatori giovani, hanno fatto tutti molto bene. Per un’ora abbiamo messo in difficoltà la Juve, sono felice dei giovanissimi, hanno tanta personalità e spirito e oggi lo hanno dimostrato. Provo a fare il massimo con quello che ho, non parlo di Mercato perchè altrimenti mi esonerano…Kalinic? Ha fatto una buona gara, è ancora lontano dalla miglior condizione ma è un calciatore vero. Dispiace anche un po’, perchè potevamo ottenere anche di più. Però negli ultimi trento minuti ci siamo abbassati ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dopo l’1-1 di Torino contro lantus, il tecnico degli scaligeri, Ivan, ha analizzato la gara a Sky Sport: “Abbiamo giocato congiocatori, hanno fatto tutti molto bene. Per un’ora abbiamo messo in difficoltà la, sono felice deissimi, hanno tanta personalità e spirito e oggi lo hanno dimostrato. Provo a fare il massimo con quello che ho, nondiperchèmi esonerano…Kalinic? Ha fatto una buona gara, è ancora lontano dalla miglior condizione ma è un calciatore vero. Dispiace anche un po’, perchè potevamo ottenere anche di più. Però negli ultimi trento minuti ci siamo abbassati ...

jfc247 : RT @lillo19701: @realvarriale @massimozampini @HellasVeronaFC a) In Ucraina l‘Alkmaar sarebbe terza b) #Pirlo Maestro da calciatore, educat… - junews24com : Juric: «Potevamo far male alla Juve anche nell'ultima mezz'ora» - VIDEO - - CorradoFresia : @realvarriale @massimozampini @HellasVeronaFC a) in Ucraina @realvarriale non lavorerebbe mai alla tv pubblica caro… - 22Alex87JUVE : Per chiudere. Juric è bravo. Lovato mi piace tanto. Dopo questi due punti persi pensiamo al Barca. Fino Alla Fine. - zazoomblog : Verona Juric: Peccato non avere retto fino alla fine - #Verona #Juric: #Peccato #avere #retto -

Ultime Notizie dalla rete : Juric “Alla SNAI – Serie A: Verona contro il tabù JuveIl primo successo in casa bianconera vale 8,75 Fortune Italia