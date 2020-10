Giro d’Italia 2020, pagelle di oggi: Filippo Ganna e Tao Geoghegan Hart perfetti, INEOS Grenadiers in trionfo (Di domenica 25 ottobre 2020) pagelle VENTUNESIMA TAPPA Giro D’ITALIA 2020 Filippo Ganna, voto 10: un poker mostruoso per il campione del mondo a cronometro. Nelle prove contro il tempo al momento appare di almeno due categorie più forte rispetto a tutti gli altri. Campenaerts, il primo degli umani chiude addirittura a 32”. Più di due secondi al chilometro dati ai rivali in poco più di 15 km di gara completamente pianeggianti. Straordinario. Tao Geoghegan Hart, voto 10: è praticamente perfetto. Non sente la pressione, parte fortissimo e chiude alla grande. Probabilmente la migliore cronometro della carriera (tredicesimo al traguardo), nel momento più importante: gran potenza nei rettilinei, attento nelle curve, sfruttando ovviamente i ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020)VENTUNESIMA TAPPAD’ITALIA, voto 10: un poker mostruoso per il campione del mondo a cronometro. Nelle prove contro il tempo al momento appare di almeno due categorie più forte rispetto a tutti gli altri. Campenaerts, il primo degli umani chiude addirittura a 32”. Più di due secondi al chilometro dati ai rivali in poco più di 15 km di gara completamente pianeggianti. Straordinario. Tao, voto 10: è praticamente perfetto. Non sente la pressione, parte fortissimo e chiude alla grande. Probabilmente la migliore cronometro della carriera (tredicesimo al traguardo), nel momento più importante: gran potenza nei rettilinei, attento nelle curve, sfruttando ovviamente i ...

giroditalia : ??@taogeoghegan is the #Giro d’Italia 2020 WINNER! ?? @taogeoghegan è il VINCITORE del #Giro d’Italia 2020! #Giro - pisto_gol : Quando rivedo quello che ha fatto Marco Pantani, l’Alpe d’Huez al Tour de France del 1997, o l’incredibile tappa di… - giroditalia : Buonanotte dal Giro d'Italia ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - PollmannJochem : RT @giroditalia: ??@taogeoghegan is the #Giro d’Italia 2020 WINNER! ?? @taogeoghegan è il VINCITORE del #Giro d’Italia 2020! #Giro https:/… - MassimoSantoma2 : RT @Agenzia_Ansa: L'inglese Tao Geoghegan #Hart ha vinto la 103/a edizione del Giro d'Italia di #ciclismo. Sul podio anche l'australiano Ja… -

