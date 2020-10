Gara MotoGP GP Teruel 2020, podio “Morbido” (Di domenica 25 ottobre 2020) Morbidelli vince il GP di Teruel – Photo Credit: MotoGP.comCi risiamo, sta per partire il secondo appuntamento di Aragon, tutto è pronto per la Gara MotoGP del GP di Teruel 2020. Questa mattina le temperature sono state più clementi rispetto alla settimana scorsa, chissà se l’incognita Michelin condizionerà la Gara anche questa volta. In tal caso, se gli pneumatici dovessero soffrire anche con queste temperature così “calde”, dovremmo riaspettarci un ennesimo trionfo della gentile e pacata (nei consumi) Suzuki? Non ci resta che restare a guardare. Gara MotoGP GP Teruel 2020 Tutto pronto, sta per partire il secondo appuntamento qui ad ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 ottobre 2020) Morbidelli vince il GP di– Photo Credit:.comCi risiamo, sta per partire il secondo appuntamento di Aragon, tutto è pronto per ladel GP di. Questa mattina le temperature sono state più clementi rispetto alla settimana scorsa, chissà se l’incognita Michelin condizionerà laanche questa volta. In tal caso, se gli pneumatici dovessero soffrire anche con queste temperature così “calde”, dovremmo riaspettarci un ennesimo trionfo della gentile e pacata (nei consumi) Suzuki? Non ci resta che restare a guardare.GPTutto pronto, sta per partire il secondo appuntamento qui ad ...

Ultime Notizie dalla rete : Gara MotoGP GP Teruel, Morbidelli vince davanti alle due Suzuki e si rilancia La Gazzetta dello Sport MotoGP | Doccia fredda per l’Aprilia a Teruel

La velocità mostrata durante tutte le sessioni da Aleix e dalla sua RS-GP si è confermata anche nella gara di oggi. Scattato dalla tredicesima posizione sullo schieramento, Aleix si è fatto spazio da ...

MotoGP, Quartararo: "In prova ero a posto, poi in gara non avevo grip"

Fabio Quartararo ha faticato più del previsto nella gara di Teruel, conclusa in ottava posizione e ben lontano da Franco Morbidelli, vincitore del Gran Premio. Il francese ha faticato a trovare ...

