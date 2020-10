Formula 1 Gp Portogallo 2020 live | la gara in diretta dalle 14 10

SkySportF1 : F1, Vettel dopo le qualifiche a Portimao: 'Speravo nelle gomme medie, ma male nel Q2' #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : ?? Bandiera rossa a Portimao ?? (-40’ ?? #FP2) In fiamme l'AlphaTauri di Gasly Il LIVE ? - dinoadduci : LIVE GP Portogallo, Hamilton per il record. La diretta del GP, partenza alle 14.10 - sportli26181512 : Formula 1, GP di Portogallo 2020: la diretta live a Portimao (Algarve): Dalle 14.10 la diretta della dodicesima pro… - mara_sangiorgio : RT @SkySportF1: F1, GP di Portogallo 2020: le qualifiche viste dalla pista. Oggi la gara alle 14.10 @mara_sangiorgio #SkyMotori #F1 #Formu… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Portogallo

A Portimao si disputerà la dodicesima prova del Mondiale, ma su un circuito inedito. In Portogallo infatti l’ultima edizione di un gran premio fu nel 1996 all’Estoril, che ha ospitato 13 edizioni a ...Benvenuti in Portogallo! Pronti a seguire assieme a voi la gara di Portimao, dove la F1 arriva per la prima volta nella sua storia. In tv la diretta è su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport ...